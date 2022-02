Herber Dämpfer zum Olympia-Start: Deutsches Eishockey-Team verliert gegen Kanada

Deutschlands Eishockey-Männer sind bei Olympia noch weit von der erhofften Medaillenform entfernt. Für die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm setzte es am Donnerstag ein bitteres 1:5 (0:3, 1:1, 0:1) gegen den stärker als erwarteten Rekord-Olympiasieger Kanada ohne all seine NHL-Stars. Lediglich Tobias Rieder (31. Minute) von den Växjo Lakers aus Schweden war in Peking für den viel zu harmlosen und sichtlich geschockten Olympia-Zweiten von 2018 erfolgreich. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes bereits Führungsspieler Marco Nowak nach einem harten, aber nicht geahndeten Check gegen den Kopf und im Prinzip auch schon das Auftaktspiel verloren.

