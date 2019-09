Herber Rückschlag! SC DHfK Leipzig unterliegt klar in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Das war nichts! Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben nach drei Siegen in den ersten drei Bundesligaspielen am Donnerstagabend die erste Niederlage in dieser Saison kassiert. Und die war beim 27:34 (12:16) beim bis dahin Tabellenvorletzten Eulen Ludwigshafen auch mehr als verdient. Mit der Rückkehr an die Tabellenspitze wurde es damit auch nichts, stattdessen bleiben die Sachsen (zumindest bis zum Wochenende) auf Platz vier.