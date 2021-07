Mehr als eine Herberge: So wohnen die deutschen Olympia-Teilnehmer in Tokio

5 Chome Harumi, Chuo City. Das ist die Adresse des deutschen Teams im Olympischen Dorf auf der Insel Harumi in der Bucht von Tokio. Im Haus 20 – gemeinsam mit Belgien, Österreich und Luxemburg – ist "Team D" in 100 Vierer-, Fünfer- und Sechser-Appartements untergebracht. Doch es ist mehr als nur eine Herberge für die Wettkämpfe. Denn bei den Sommerspielen in Tokio ist alles anders.

