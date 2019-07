Bericht: Möglicher Hoeneß-Nachfolger Herbert Hainer sollte DFB-Präsident werden

DFB sucht neuen Präsidenten: Herbert Hainer entspricht Profil

Im April war Grindel nach einer Reihe von Verfehlungen zurückgetreten. Der DFB hat seinen ursprünglichen Fahrplan schon geändert und die Nominierungsfrist auf den 1. August nach hinten verschoben. Der gemeinsame Kandidat des DFB und der DFL soll "zu einem zeitgemäßen Anforderungsprofil passen“, sagte Reinhard Rauball, zusammen mit Rainer Koch Interimspräsident, zuletzt. Gewählt werden soll der neue Mann oder die erste Frau an der Spitze des DFB beim Bundestag am 27. September in Frankfurt am Main. „Angesichts eines dreistelligen Millionenumsatzes ist meiner Meinung nach eine klare Managementstruktur erforderlich“, sagte Rauball.