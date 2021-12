"Würde mich freuen": Klub-Boss Hainer wünscht sich Karriere-Ende von Robert Lewandowski beim FC Bayern

Seit siebeneinhalb Jahren geht Robert Lewandowski inzwischen für den FC Bayern München auf Tore- und Rekordjagd. Vor dem Hintergrund seiner starken Leistungen für den deutschen Rekordmeister wurde der sechsmalige Bundesliga -Torschützenkönig in der Vergangenheit regelmäßig mit einem Wechsel zu anderen europäischen Topklubs in Verbindung gebracht. Der Pole hielt den Münchenern aber die Treue. Dass der 33-Jährige zum Ende seiner Laufbahn noch einmal eine neue Herausforderung sucht, hoffen die Granden des deutschen Branchenprimus nicht. " Ich würde mich freuen, wenn er seine Karriere bei uns beenden würde ", erklärte Bayern-Präsident Herbert Hainer gegenüber der Bild.

Den Grund dafür, mit dem Polen, dessen Vertrag beim Klub von der Säbener Straße noch bis 2023 datiert ist, liefert Hainer direkt mit. " Wir sind so froh, dass wir ihn haben, weil er eine absolute Torgarantie ist, der weltbeste Stürmer ", so der 67-Jährige, der zudem den großen Rückhalt für den FCB-Stürmer innerhalb des Vereins betont. " Der Robert weiß, dass ich und alle Verantwortlichen ihn sehr schätzen, das habe ich ihm auch oft genug gesagt. "

Lewandowski hatte jüngst nicht zuletzt mit mehreren Bestmarken binnen weniger Monate auf sich aufmerksam gemacht. Der Weltfußballer entriss der 2021 verstorbenen Bayern-Legende Gerd Müller gleich zwei Rekorde. Lewandowskis Tor zum 4:0-Endstand am Samstag gegen den VfL Wolfsburg war sein 43. Liga-Treffer im Kalenderjahr, einer mehr als "Bomber" Müller im Kalenderjahr 1972 erzielt hatte. In der vergangenen Spielzeit hatte der Pole zudem die 40-Tore-Schallmauer durchbrochen und eine als unschlagbar geltende Müller-Bestmarke überboten. "Lewandowski hat jetzt zwei Rekorde gebrochen in der kurzen Zeit. Das macht ihn stolz und das merkt man auch, dass er das wollte. Ich habe da oft mit ihm drüber gesprochen", so Hainer über seinen Schützling. "Er hat es geschafft und man muss sagen: Chapeau!"