Herbstpreis der RSG Hannover: Vorjahressiegerin Stefanie Paul wird Vierte

Nur 700 Meter war der Rundkurs in Hainholz lang, auf dem der Große Herbstpreis der RSG Hannover lief. „Fast wie ein Bahnrennen war das“, sagte RSG-Rennfachwart Felix Paul, zumal die Strecke sehr flach war. Dementsprechend hoch war das Tempo, die Sprintexperten waren klar im Vorteil.

Für Lokalmatadorin Stefanie Paul reichte es bei diesem Kriterium in der Eliteklasse zu Rang vier, es gewann Lisa Robb (Team Stuttgart) vor Friederike Stern (d.velop ladies) und der Amerikanerin Judah Sencenbaugh. Vorjahressiegerin Paul reichte ein vierter Platz in der letzten Wertung, die doppelt zählt. Die Konkurrenz war sehr stark. An diesem Wochenende beginnt für Paul die Cross-Bundesliga.