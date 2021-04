Hering-Pradler bootet alle aus: HKC-Kanutin glänzt bei nationaler Qualifikation

Locker und mit sehr guter Technik hat Sabrina Hering-Pradler vom Hannoverschen KC auch den Sprint über 200 Meter gewonnen, es war ihr insgesamt dritter Erfolg bei den nationalen Qualifikationsregatten in Duisburg. „Fehlen noch die 500 Meter, dann hat Sabrina quasi den Grand Slam, das war exzellent“, sagte Landestrainer Jan Francik begeistert. Am Samstag endet der zweite Regattateil der Frauen und Männer. Für das HKC-Quartett lief es bisher bestens.

Auch Paszek dürfte ein Platz im Nationalteam sicher sein

„Damit dürfte ihr ein Platz im Nationalteam sicher sein. Es war schwer für Paulina, auf ihrer Bahn gab es einige Böen“, so Francik und fügte hinzu: „Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Paulina nun auf dem Niveau von Sabrina fährt.“ Anhand der Rangliste stellen die Bundestrainer die Kader für den Weltcup im ungarischen Szeged zusammen – wo dann auch die Olympiatickets vergeben werden.

Beste Karten hat HKC-Athlet Jakob Thordsen, der am Freitag in einem formidablen Zwischenlauf über 500 Meter das A-Finale erreichte. Der 21-Jährige legte ein Tempo vor, dass sein Coach nur dachte: „Mein Gott, was macht der denn da?“. Thordsen ließ sogar Olympiasieger Max Hoff (Essen) hinter sich und „musste in diesem für ihn entscheidenden Rennen am Ende nicht um sein Leben fahren“, wie es der Landescoach formulierte.

Nur Rang neun im A-Finale

Im A-Finale landete Thordsen dann nur auf dem neunten Rang. „Aber es ist auch schwierig, noch so ein Rennen rauszuhauen“, bemerkte Francik. Zumal die 500 nicht Thordsens Paradestrecke sind. Zum Abschluss stehen für ihn die 1000 Meter an, Ranglistenposition vier dürfte er verteidigen können. „Schon jetzt ist klar, dass Jakob in die Weltklasse gefahren ist“, lobte Francik.

"Ein Tag, mit dem wir sehr zufrieden sein können"

Der 19-jährige Jan Ole Prager vom HKC landete im C-Finale über 500 Meter auf Platz sechs und festigte damit seine Anwärterschaft auf die EM der U23 in Portugal. „Ein Tag, mit dem wir sehr zufrieden sein können“, stellte Francik fest.