Herkunft, Karriere, Stärken, Liebe: So tickt RB Leipzigs Timo Werner

Leipzig. Nun also Chelsea. Bis zu diesem Wechsel von RB Leipzig Richtung London, der seit Donnerstag bekannt ist, legte Timo Werner eine ganz besondere Karriere hin, eine wie gemalt: Mit sechs Jahren wechselt Timo vom TSV Steinhaldenfeld zum VfB Stuttgart, sticht in allen Jugendmannschaften hervor, ist zudem pflegeleicht. Der frühere VfB-Nachwuchsleiter Frieder Schrof: „Timo kommt aus einem tollen Elternhaus, ihm musste man keine Flausen austreiben.“

Erster Bundesliga-Doppelpack mit 17

DFB-Nachwuchsnationaltrainer Frank Engel sagt über seinen U15-Spieler: „Timo war mit seinem Tempo nicht zu halten, hat das Tor im Zweifel lieber selbst gemacht. Ich habe ihm mit auf den Weg gegeben, dass er an seinem ersten Kontakt arbeiten muss. Hat er getan. Timo grüßt heute noch freundlich, wenn wir uns sehen.“

Das erste Mal als Profi: Am 1. August 2013 verhilft VfB-Cheftrainer Bruno Labbadia dem just 17 gewordenen A-Jugendlichen zu seinem ersten Profieinsatz - gegen Botew Plowdiw. Am 22. September 2013 schießt Werner gegen Frankfurt sein erstes Bundesliga-Tor. Der VfB feiert sein 120-jähriges Jubiläum, spielt in Retro-Trikots. „Und ich als Stuttgarter Bub schieße mit 17 mein erstes Tor. Wahnsinn!“ Am 10. November 2013 schießt Werner beim 3:1 in Freiburg zwei Tore. Er ist der erste 17-jährige Doppelpacker der Bundesliga.

Bundesligadebüt im August 2013: Stuttgarts Coach Bruno Labbadia wechselt Timo Werner ein. © imago images

Werner kennt in den ersten Jahren nur eine Fahrbahn: die Überholspur. Als er im Frühjahr 2014 am Wirtemberg-Gymnasium in Stuttgart sein Abitur ablegt, muss er Mitschülern und Lehrern Autogramme geben. Die VfB-Fans lieben ihn. Der im Stadtteil Bad Cannstatt geborene Werner ist „Oiner von do“. Das mit der Liebe bleibt nicht so.

Trotz Krise: Rangnick glaubt an Werner

Sündenbock mit 20: Als der VfB 2015/2016 um den Klassenerhalt kämpft, wird Werner zur Manövriermasse, spielt mal rechts, mal links, mal gar nicht. Trainer kommen und gehen, die älteren VfB-Profis grätschen dem Überflieger Werner im Training die Flügel weg. Die Begrifflichkeit "ewiges Talent" macht nach dem Abstieg des VfB die Runde. Sackgasse zweite Liga? Nein. Werner wechselt für zehn Millionen Euro nach Leipzig. Weil die Perspektive stimmt und es nicht viele Clubs gibt, die zehn Millionen plus X, Fantasie und einen wie Ralf Rangnick haben.

"Mister RB Leipzig" glaubt an Werner. Er ist ein Alleinstellungsmerkmal auf schnellen Beinen. Kein Bundesligaspieler hat mit 20 Jahren 95 Erstliga-Einsätze angehäuft. Werner absolviert am 25. September 2016 beim RB-Auswärtsspiel in Köln sein 100. Bundesliga-Spiel. Er ist mit 20 Jahren und 203 Tagen der jüngste Akteur, der diese Marke erreicht.

DURCHKLICKEN: Timo Werner bei RB Leipzig 2016 Juli: Werner beim Training (@GEPA Pictures) ©

Der Wettkampftyp: Werner ist vor allem dann da, wenn es wichtig ist, an Spieltagen. Training? Ja, aber nicht bis zum Anschlag. Wenn Julian Nagelsmann jeden gelaufenen Meter und krachenden Zweikampf beim Üben addieren würde, würde Werner nicht in jeder Start-Elf stehen. Werner verbindet die Unverwüstlichkeit eines Haflingers mit der Spritzigkeit eines Rennpferdes, hat noch nie ein Bundesligaspiel wegen einer Verletzung verpasst. Unter Nagelsmann ist Werner hängende Spitze, bahnt an, legt vor, flankt, schließt ab. Dieses Gesamtpaket ist interessant für halb Europa.

In Leipzig findet Werner seine Paula

Eine vermaledeite Schwalbe: Am 3. Dezember 2016 holt Werner gegen Schalkes Keeper Ralf Fährmann einen Elfmeter raus. Einer, der keiner ist, aber gepfiffen wird. Fußball-Deutschland reibt sich wochenlang an diesem Elfmeter. Fußball-Deutschland schubberte sich nicht immer an Elfmetern. Siehe 1974 und 1990.

Eine neue Liebe: Im Sommer 2017 lädt RB-Sportpsychologe Sascha Lense seine bildhübsche Tochter Paula zum Absacker ins B10 in der Leipziger Beethovenstraße. Timo sitzt am RB-Stammtisch, winkt die neuen Gäste zu sich. Lense denkt: Guter Mann, der schätzt den Sportpsychologen. Ein paar Minuten später dämmert Lense, dass Timo ein Auge auf Paula geworfen hat. Aus einem Auge werden zwei, ein paar Treffen später sind Gymnasiastin Paula und Timo ein Paar. Fortan sehen sich Sascha Lense und Timo Werner beim Üben und im Dresdner Eigenheim der Familie.

Werner braucht nicht viel, um sich des Lebens zu freuen. Zusammen kochen, Karten spielen, einen Film anschauen. Auf der Couch geht es beengt zu, hat jeder seinen Platz. Labrador Polly hat Timos Herz erobert, weicht nicht von der Seite des Nationalspielers. Der hat eigentlich eine Heidenangst vor Hunden. Auf die Insignien des Erfolgs legt Werner keinen Wert. Teure Uhr? Ja, aber nur wenn das Teil rabattiert ist und der Wiederverkaufswert mindestens dem Einkaufspreis entspricht. In den Urlaub wird nicht im Privatjet, sondern Linie gereist. Bevorzugt nach Mallorca. Dann packt Timo seine beiden Familien ein, geht es auf seine Rechnung in eine gemietete Finca.

Ein Anruf von Joachim Löw: Wie war das eigentlich, als das Handy klingelte und der Bundestrainer dran war? „Ich bin drangegangen und Herr Löw hat sich mit Löw gemeldet. Was soll er auch anderes sagen?“ Sein erstes A-Länderspiel steigt am 22. März 2017 beim 1:0-Sieg in Dortmund gegen England.