Hermann Gerland über Abschied vom FC Bayern, seine Zukunft und einen möglichen DFB-Job

Es endet eine Ära. Nach über 20 Jahren trennen sich die Wege von Hermann Gerland und dem FC Bayern München . Beim Bundesliga -Abschluss des deutschen Rekordmeisters gegen den FC Augsburg saß der 66-Jährige ein letztes Mal als Co-Trainer in Diensten der Münchener auf der Bank. Doch wie geht es nun für ihn weiter? "Ich werde wieder in das Fußball-Business zurückkehren. Ich werde aber kein Co-Trainer mehr sein und auch kein Trainer mehr", erklärt Gerland im Podcast "Meine Bayern-Woche" von Sport1.

In welcher Funktion und bei welchem Arbeitgeber der "Tiger" künftig arbeiten wird, sei indes noch nicht klar. Auch ein Engagement beim DFB, wo sein Weggefährte Hansi Flick nach der EM in die Fußstapfen von Bundestrainer Joachim Löw tritt, wollte Gerland nicht ausschließen. "Wer weiß das schon. Ich habe noch keine Gespräche mit irgendwem geführt", so der gebürtige Bochumer. Ein Gegenargument für den DFB ist Flick für Gerland zumindest nicht. "Es war für mich eine Krönung, Hansi Flick beim FC Bayern als Trainer erlebt zu haben", schwärmt der langjährige Bayern-Funktionär über den baldigen DFB-Trainer und fügt an: "Er hat überragende Fähigkeiten. Sein Umgang mit den Spielern und seinem Staff ist außergewöhnlich. Dass ihn Oliver Bierhoff unbedingt als Bundestrainer holen wollte, kann ich sehr gut nachvollziehen."