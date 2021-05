"Schöne Geschichte": Matthäus bringt "Unikat" Gerland nach Bayern-Aus beim HSV ins Spiel

Beim FC Bayern München endet im Sommer eine Ära. Laut Kicker wird Hermann Gerland den Rekordmeister am Ende der Saison verlassen - nach über 20 Jahren in unterschiedlichen Positionen. Unter dem neuen Chefcoach Julian Nagelsmann hat der 66 Jahre alte "Tiger" offenbar keine Zukunft an der Säbener Straße. Doch wohin zieht es Gerland? Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kann sich nicht vorstellen, dass der Ex-Bochumer seine Karriere bereits beenden wird. Anzeige

Gerland sei "ein Unikat" und "war über all die Jahre unbezahlbar und so wertvoll wie nur wenige beim FC Bayern", schrieb Matthäus in seiner am Montag veröffentlichten Sky-Kolumne. "Alle großen Trainer haben am Ende mehr von Gerlands Auge, Erfahrung und Gespür für diesen Klub profitiert als den meisten bewusst ist. Ob van Gaal, Guardiola oder Heynckes. Sie alle haben von ihm geschwärmt."

Matthäus: Für Nagelsmann wird die Aufgabe "nicht leichter" Nagelsmann bringt ein eigenes Trainerteam mit zum FC Bayern, darunter ist Videoanalyst Benny Glück. Neben Gerland hatte zuvor auch Weltmeister Miroslav Klose seinen Abschied vom FCB angekündigt. Wie es mit Danny Röhl weitergeht, der ebenfalls zum Trainerstab von Noch-Trainer Hansi Flick zählt, ist noch unbekannt. Nagelsmanns Aufgabe werde durch Gerlands Abschied "nicht leichter", glaubt Matthäus, "aber er kann jetzt mit seinem eigenen Team zeigen, was er drauf hat". Für Gerland hätte der 60-Jährige auch eine Idee.