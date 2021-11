Hermann Gerland fordert Umdenken in Nachwuchsausbildung: "Wir müssen den Spielern beibringen, zu dribbeln"

Hermann Gerland, langjähriger Nachwuchstrainer des FC Bayern, hat ein Plädoyer für Veränderungen in der Ausbildung junger Fußballer gehalten. "Ich denke, dass wir an verschiedenen Stellschrauben drehen müssen. Das Spiel Eins gegen Eins muss sehr früh geschult werden, wir müssen Zweikämpfe und den Ball in den Vordergrund stellen", sagte der heutige Co-Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft am Samstag in einer Medienrunde. Anzeige

Der 67-Jährige, der beim deutschen Rekordmeister in den vergangen Jahren mit daran beteiligt, dass Spieler wie Thomas Müller, Philipp Lahm oder Bastian Schweinsteiger Weltkarrieren hinlegten, sagte: "Wenn ich sehe, wie stark wir früher in der Abwehr waren. Da konnte jeder Eins gegen Eins spielen. Heute arbeiten wir immer im Verbund. Trotzdem ist es deutlich besser, wenn einer eine Lösung hat, ein Eins gegen Eins zu gewinnen - sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Wir müssen den Spielern beibringen, zu dribbeln. Wir hatten früher exzellente Dribbler. Aber wenn ich immer sage pass', pass', pass' und jedes Spiel mit zwei Kontakten mache, kann ich keinen Dribbler entwickeln.“

Einmal begonnen, wurde Gerlands Antwort auf die Frage nach der Nachwuchsausbildung schnell zu einem flammenden Appell: "Was hatten wir für Mittelstürmer früher in Deutschland?! Die waren sensationell. Wir müssen auch wieder Mittelstürmer ausbilden. Dafür brauchen wir aber auf den Flügel auch Dribbler, die Eins gegen Eins-Situationen lösen können. Und die kriege ich nicht, wenn ich im Jugendbereich immer sage, 'Pass und spiel ab'. Ich muss sagen, wenn sie in der gegnerischen Hälfte sind: 'Dribbel, dribbel, dribbel. Und wenn du den Ball verlierst, dribbel beim nächsten Mal wieder'. Irgendwann werden die Spieler 18, 19 und dann könne sie dribbeln. Aber wenn die 17 Jahre nur gepasst haben, dann können die mit 19 nicht dribbeln. Dann schaffen wir das nicht mehr."

"Im Nachwuchsbereich steht Ausbildung im Vordergrund und nicht der Erfolg der Mannschaft", so die Meinung von Gerland, der deshalb forderte, die Trainingsinhalte künftig grundlegend anders zu gestalten: Gib' den Kindern einen Ball, in kleinen Gruppen. Lass sie Tore schießen. Lass sie Eins gegen Eins spielen. Lass sie dribbeln. Auch wenn sie den Ball verlieren. Auch wenn sie ein Spiel verlieren. Das ist doch nicht so schlimm. Die müssen hinterher gut sein, aber im Kindesalter müssen die einfach lernen und spielen." Es sei nicht förderlich früh in der Jugend verschiedene taktische Systeme zu schulen und nur Ballbesitzfußball zu trainieren. "Die sollen Tore schießen. Die sollen Spaß haben."

Dass andere Nationen in der Ausbildung fortschrittlicher wären, glaubt er nicht. "Die Engländer sind auf dem Vormarsch. Die Franzosen sind gut. Die Italiener bilden gut aus. Die Spanier bilden gut aus. Aber so schlecht sind wir ja auch nicht. Wir haben jetzt einmal verloren." Es sei vielmehr eine grundsätzliche Sache im Nachwuchsbereich. "Die Kinder von heute haben ja viel mehr Ablenkungsmöglichkeiten als wir es früher hatten. Diese komischen Spiele an der Playstation und so weiter gab es früher nicht. Wir hatten einen Ball und wenn derjenige, der den Ball hatte, in Urlaub oder krank war, waren wir aufgeschmissen. Aber wir haben jeden Tag Fußball gespielt und in den Ferien haben wir jeden Tag acht Stunden gespielt. Als ich zum ersten Mal beim FC Bayern war, haben wir in den Ferien zweimal trainiert. Und es hat sich keiner verletzt. Aber heute höre ich nichts mehr von Adaption und von Superkompensation. Heute höre ich nur noch von Systemen und Belastungssteuerung. Die gab's damals nicht."