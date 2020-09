Hernandez, Bellingham & Co: Das sind die neuen Marktwerte vor dem Bundesliga-Start

Die Bundesliga startet in die neue Saison 2020/21 - und nach dem ereignisreichen und gewöhnungsbedürftigen Corona-Jahr ist auch zum Saisonauftakt noch längst nicht alles wie früher. Immerhin wird es in der kommenden Spielzeit deutlich weniger "Geisterspiele" geben als zuvor - nachdem sich die Bundesländer auf eine einheitliche Lösung für die Rückkehr von Fans in die Stadien einigen konnten.