Internationale Pressestimmen: FC Bayern verpflichtet Lucas Hernández - "Der Geldregen geht los"

Wenn ein Fußballklub 80 Millionen Euro in einen neuen Spieler investiert, ist dem Verein die internationale Aufmerksamkeit sicher. Wenn dieser Spieler zudem kurz nach der Verkündung der Verpflichtung operiert werden soll , darf man sogar von einem großen Presse-Echo ausgehen. Im Fall von Lucas Hernández kamen genau diese beiden Komponenten zusammen.

Für die Bundesligarekordablöse von 80 Millionen Euro wechselt der Franzose zur kommenden Saison von Atlético Madrid zum FC Bayern München . Der Defensivspieler wurde mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet. Der zweitteuerste Betrag, der jemals für einen Abwehrspieler ausgegeben wurde (Platz eins belegt Virgil van Dijk, für den der FC Liverpool knapp 85 Millionen Euro bezahlt hatte), wurde in den Gazetten ebenso heiß diskutiert wie die Verletzung des Spielers.

Lucas Hernández zum FC Bayern: So tickt der Rekord-Neuzugang von Atlético Madrid

So etwas gibt es auch nicht alle Tage: Der FC Bayern bezahlte die hohe Ablösesumme an die Spanier, obwohl laut Vereinsarzt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt bei der "sportmedizinischen Untersuchung ein Schaden am Innenband des rechten Knies gefunden wurde, der operativ behoben werden muss". Diese Nachricht schlug über die Grenzen von Deutschland hinaus hohe Wellen. Denn bereits jetzt steht fest: Hernández wird vor seinem Wechsel nach München kein Spiel mehr für seinen aktuellen Klub bestreiten können.