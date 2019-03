Hernandez-Transfer zum FC Bayern: Das sagt BVB-Sportdirektor Zorc über den Rekord-Wechsel

Zorc lässt Transfer über 80 Millionen Euro beim BVB offen

Beim von Hoeneß angekündigtem „größten Investitionsprogramm“ war öffentlich über 200 Millionen Euro Gesamtablöse spekuliert worden. Wird es am Ende noch mehr? In der Bundesliga, in der die Münchner nach sechs Meistertiteln am Stück in dieser Saison wieder ernsthaft Konkurrenz durch den BVB haben, sind die bayerischen Summen längst eine eigene Klasse.