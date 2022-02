Hernández und Upamecano wackeln: So erklärt sich Boateng die Abwehr-Probleme des FC Bayern

Der Ex-Nationalspieler hatte den Klub im vergangenen Sommer in Richtung Olympique Lyon verlassen, für Alaba ging es zu Real Madrid. Beide harmonierten über viele Jahre perfekt in der Verteidigung. Das Erfolgsrezept laut Boateng: "Vielleicht spricht einer mehr, dafür erfüllt der Nebenmann andere Aufgaben." Bei Upamecano, Hernández und Co. ist dies aktuell nicht immer zu sehen. "Wir kassieren zu viele Gegentore", sagte Vorstandsboss und Ex-Torwart-Titan Oliver Kahn alarmiert. Schon 25 Treffer fing sich der deutsche Rekordmeister in der Bundesliga, am Mittwochabend beim 1:1 in der Champions League bei RB Salzburg wackelte die Abwehr erneut in einigen Situationen.