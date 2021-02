Der Herr der Ringe: Tom Brady greift mit Tampa nach seinem siebten Super-Bowl-Titel

Wenn der 43-jährige Kalifornier in der Nacht zu Montag (Kick-off 0.30 Uhr, Pro Sieben und DAZN) in seinem zehnten Super Bowl steht, gegen seinen designierten Nachfolger auf dem Quarterback-Thron, Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs, dann kann er einen weiteren, wie es schien, ewigen, Rekord ausbauen: Sieben Championship-Ringe hatte noch kein Spieler an den Fingern. Schon Bradys sechs Ringe mit den New England Patriots nach dem Titel 2019 waren einmalig.

Die Universitäts- und Kulturstadt am Golf von Mexiko war seit 2002, dem einzigen Super-Bowl-Gewinn der Bucs, wie sie genannt werden, nicht mehr im Kontext mit NFL-Spitzen-Football genannt worden. Nach einem holprigen Start wurde aus der Liaison Brady/Bucs eine Liebesbeziehung – was in der zweiten Saisonhälfte auch an Gronkowski lag, der in Tampa Bay sein Comeback gab - weil er mit Brady zusammenspielen konnte. Von Spiel zu Spiel wurden die Buccaneers besser, auch Brady – und so gelang ihm, was keinem anderen Team in der Super-Bowl-Geschichte gelang: der Einzug in ein Finale dahoam, bei dem trotz Corona 22 000 Zuschauer dabei sein dürfen.