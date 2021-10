Trotz schwachem Saisonstart: Hertha-Boss Fredi Bobic stärkt Trainer Pal Dardai erneut den Rücken

Hertha-Sportgeschäftsführer Fredi Bobic hat seinem in die Kritik geratenen Trainer Pal Dardai trotz der schwachen Saison-Startphase erneut den Rücken gestärkt. Unabhängig von der jüngsten 0:6-Klatsche in Leipzig habe er immer gesagt, "es liegt doch immer an jemand selbst, wie lange er bei einem Verein ist. Wenn er gute Arbeit macht, dann müssen wir gar nicht drum reden", betonte Bobic am Samstag vor dem Heimspiel der Berliner gegen den SC Freiburg im Sky-Interview.

Anzeige