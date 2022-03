Hertha-Boss Fredi Bobic: Darum halten wir weiter an Trainer Tayfun Korkut fest

Der abstiegsbedrohte Bundesligist Hertha BSC hält auch nach acht Ligaspielen ohne Sieg an Cheftrainer Tayfun Korkut fest. "Ich habe das komplette Vertrauen in ihn. Und das in der Mannschaft ist genau das gleiche", sagte Geschäftsführer Fredi Bobic am Dienstag in Berlin. Der 47-jährige Korkut leitete das Mannschaftstraining. Das Tischtuch zwischen Mannschaft und Trainer sei nicht zerschnitten, Korkut erreiche das Team noch, sagte Bobic. Er betonte vor dem Spiel am Samstag bei Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr/Sky) aber auch: "Wir müssen am Samstag punkten."

