Bei Hertha BSC lief es in der Bundesliga zuletzt ordentlich. Aus den letzten drei Spielen konnte der Hauptstadt-Klub sechs Punkte mitnehmen, zum Hinrunden-Abschluss gewann man gegen Borussia Dortmund mit 3:2. Gegen den 1.FC Köln will die Alte Dame den Aufwärtstrend nun fortsetzten (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Dennoch läuft die Hertha als Tabellenelfter den eigenen Ansprüchen hinterher. Besonders in der Defensive haben die Berliner Probleme. In der Hinrunde kassierte die Alte Dame 35 Gegentore und stellt damit die viertschlechteste Abwehr der Liga. Zu den Defensiv-Problemen gesellen sich vor dem Spiel gegen Köln zudem Personalsorgen. Die Hertha muss unter anderem auf ihr Sturmduo um Stevan Jovetic und Ishak Belfodil verzichten.

