Schwolow in Corona-Isolation: Torwart-Situation bei Hertha BSC spitzt sich weiter zu

Nach den vielen Rückschlägen der vergangenen Wochen wartet für Hertha BSC am Samstag in Freiburg ein besonders wichtiges Spiel. Gegen den SC will das Team von Trainer Tayfun Korkut den ersten Sieg im Jahr 2022 erzielen. Bei lediglich einem verbliebenem Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz (aktuell FC Augsburg) wäre dieser auch bitter nötig. Doch vor allem im Tor plagen die "Alte Dame" kurz vor dem Spiel extreme Personalsorgen.

