Hertha BSC am Boden: Selke schimpft über "absolute Scheißsituation" - Bobic rüffelt Stark

Am Ende blieb den Profis von Hertha BSC einmal mehr nur ein niedergeschlagenes Achselzucken. "Ich brauche jetzt nicht groß quatschen", meinte Stürmer Davie Selke nach dem 0:2 bei Borussia Mönchengladbach am Sky-Mikrofon: "Wir befinden uns in einer absoluten Scheißsituation und brauchen ein Erfolgserlebnis. Wir werden versuchen, uns das mit allen Mitteln zu holen." Doch die Vorzeichen deuten derzeit nicht gerade auf eine Wende hin: Die Berliner sind in diesem Kalenderjahr noch sieglos. Sie stehen seit Samstagabend auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die nächsten beiden Gegner sind die Champions-League-Anwärter TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen. Und: Die Trainer-Frage ist seit der Pleite in Gladbach offener denn je.

Anzeige