Hertha BSC: Preetz vermeidet Treuebekenntnis zu Trainer Covic - muss jetzt Klinsmann aushelfen?

Ante Covic verließ die Augsburger Arena am Sonntagabend noch als Trainer von Hertha BSC, aber ohne öffentliche Treueschwüre aus der Führungsetage. Manager Michael Preetz wollte das erschreckende 90-Minuten-Erlebnis beim 0:4 der Berliner gegen den FC Augsburg „erstmal sacken lassen“. Nach vier Niederlagen am Stück ist die Hertha in der Bundesliga auf Platz 15 abgestürzt.

Ist der Bundesliga-Novize Covic noch der richtige Coach für eine Wende? „Ruhiger wird es nicht, auch berechtigterweise“, sagte der Kroate mit Blick auf die anstehende Woche mit dem Heimspiel am Samstag gegen Borussia Dortmund. Gelten die im Vorfeld gesprochenen Worte von Preetz, „dem Trainer Zeit zu geben“, auch noch nach dem erschütternden Auftritt der Hertha gegen einen klar besseren FCA?