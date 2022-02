Abwehr wegen Corona umgekrempelt: Die Hertha-Aufstellung gegen RB Leipzig

Der zuletzt strauchelnde Fußball-Bundesligist Hertha BSC Berlin will im Heimspiel gegen RB Leipzig den ersten Sieg des Jahres holen. Für die Bundesliga-Partie am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) muss Hertha-Trainer Tayfun Korkut erneut seine Verteidigung umbauen. Neuzugang Marc Oliver Kempf kann nach überstandener Corona-Infektion wieder in die Innenverteidigung rücken, dafür fehlt sein Partner in spe, Niklas Stark, nach einem positiven Test. Auch die Außenverteidiger Maximilian Mittelstädt und Lukas Klünter fehlen überraschend. Wie kurz vor Spielbeginn bekannt wurde, fallen beide genau wie Kevin-Prince Boateng, Jurgen Ekkelenkamp, Marvin Plattenhardt und Dong-jun Lee kurzfristig mit Corona aus. Für Mittelstädt rückt Björkan in die Startelf.

Anzeige