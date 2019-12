Hertha BSC bricht B-Jugend-Partie wegen "rassistischer Beleidigungen" ab - schwere Vorwürfe an Gegenspieler

Wir haben ein Spiel in der B-Jugend Regionalliga in Auerbach wegen mehrfacher rassistischer Beleidigungen gegen unsere Spieler abgebrochen. Es gibt Momente, in denen für uns Fußball zweitrangig ist. Rassismus darf keinen Platz in unserer Gesellschaft haben.#notoracism #hahohe pic.twitter.com/oNF7cM1bRV