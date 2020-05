Hertha BSC bangt um die rechtzeitige Ankunft von Rekordeinkauf Lucas Tousart

In Bildern: 15 Fakten über den neuen Hertha-Coach Bruno Labbadia.

Trainer Bruno Labbadia von Hertha BSC während des Trainings am 16.04.2020 in Berlin, Deutschland. (Jan-Philipp Burmann/Hertha BSC via City-Press GmbH) ACHTUNG: Veröffentlichung ausschließlich für aktuelle redaktionelle Berichterstattung honorarfrei! Als Fotovermerk ist „Hertha BSC / City-Press GmbH“ zwingend anzugeben. Die angebotenen Fotos dienen Journalisten und Mitarbeitern von Medienunternehmen als Quelle, für die eigene redaktionelle Berichterstattung über den Bundesligisten Hertha BSC. Eine kommerzielle Nutzung, insbesondere für Werbung, ist ausgeschlossen. Die Weitergabe an nicht autorisierte Dritte, insbesondere eine weitergehende Vermarktung über Bilddatenbanken, ist unzulässig. ©