Glücklose Magath-Rückkehr beim 1:2 gegen Bayer Leverkusen - "Das war viel zu wenig"

Die ersatzgeschwächte Bayer-Elf, die zuvor in fünf Pflichtspielen nur einmal gewann, festigte den dritten Tabellenplatz und untermauerte den Anspruch auf die Teilnahme an der Champions League. Vor 23 557 Zuschauern in der BayArena erzielten am Samstag Lucas Alario (35. Minute) und Karim Bellarabi (40.) die Treffer für Bayer, Darida (42.) traf für die Gäste. Magath gestand vor dem Spiel, ein wenig nervös vor dem ersten Auftritt zu sein. Trotz der Ankündigung, dass er keinen Grund zur Veränderung habe, hatte er auf zwei Positionen gewechselt. Dabei war der Ausfall von Marvin Plattenhardt, der sich zuletzt in guter Form zeigte, schmerzlich. Für ihn rückte Maximilian Mittelstädt ebenso neu ins Team wie Darida.