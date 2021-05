Bericht: Hertha BSC und Bayer Leverkusen an Schalke-Profi Suat Serdar interessiert

Der FC Schalke 04 steht vor einem großen Umbruch. Klar ist bereits, dass mindestens zehn Profis den Klub nach dem Abstieg in diesem Sommer verlassen. Auch Spieler wie Suat Serdar und Amine Harit stehen vor dem Absprung. Während Harit offenbar Anfragen aus Frankreich vorliegen, könnte die Zukunft von Serdar weiter in der Bundesliga liegen. Laut Sport 1 seien mit Hertha BSC und Bayer Leverkusen zwei deutsche Erstliga-Klubs am Mittelfeldspieler interessiert.

Anzeige

Serdar entwickelte sich nach seinem Wechsel vom FSV Mainz 05 im Sommer 2018 bei S04 zum Nationalspieler. Doch auch der 24-Jährige blieb in der vergangenen Saison weit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Er kam in 25 Bundesliga-Einsätzen nur zu einem Treffer und bereitete lediglich drei vor. Zudem stoppten ihn zunächst eine Oberschenkelverletzung am Anfang der Saison sowie eine Quarantäne am Ende der abgelaufenen Spielzeit. Serdars Vertrag läuft nur noch bis Sommer 2022. Das Portal transfermarkt.de schätzt den Marktwert aktuell auf elf Millionen Euro. Schalke sei aber bereit, den viermaligen Nationalspieler für eine geringere Summe ziehen zu lassen, heißt es.