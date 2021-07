Spektakel-Remis im Testspiel: Selke-Dreierpack reicht Hertha gegen Hannover nicht zum Sieg

Nach drei Siegen hat Hertha BSC in der Vorbereitung auf die neue Saison erstmals nicht gewonnen. Der Berliner Bundesligist trennte sich am Mittwoch von Zweitligist Hannover 96 mit 4:4 (3:1). Drei Tore von Davie Selke vor der Pause reichten den Gastgebern vor 850 Zuschauern im Amateurstadion nicht.

Acht Tore schon: Selke in Topform

Der nach dem Abstieg von Werder Bremen zu Hertha zurückgekehrte Angreifer traf in der 34., 42. und 45.+1 Minute (Handelfmeter) für die Gastgeber. Selke war an Bremen ausgeliehen, eine Kauf-Klausel der Bremer griff durch den Abstieg nicht. Der 26 Jahre alte Selke hat in der Saisonvorbereitung für Hertha bisher in jedem Spiel getroffen, insgesamt schon acht Mal.