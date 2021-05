Hertha vor nächster Hürde auf Schalke - Trainer Dardai: "Spüre Ruhe, keine Hektik"

Hertha BSC will mit einem Sieg auf Schalke eine weitere Hürde im Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga nehmen. Im letzten Nachholspiel vom 31. Spieltag tritt die Mannschaft von Trainer Pal Dardai am Mittwoch (18 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) bei den bereits abgestiegenen Kickern vom FC Schalke 04 an. Hertha könnte mit einem Erfolg den Vorsprung auf den Relegationsplatz vor den zwei abschließenden Spielen auf drei Zähler ausbauen. "Ich spüre Ruhe, keine Hektik, keine unsicheren Spieler", erklärte Dardai optimistisch. "Bis jetzt war die Mannschaft bei solchen knappen Spielen da."

