Nationalspieler wohl schon auf dem Weg: Holt Hertha BSC einen Südkoreaner für die Offensive?

Hertha soll eine für europäische Klubs gültige Ausstiegsklausel nutzen, über die voraussichtliche Höhe der Ablöse wurde jedoch nicht berichtet. Lee kann auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden, spielt bei seinem aktuellen Club Ulsan Hyundai, mit denen er in der vergangenen Saison auch an der Klub-WM teilnahm, aber vorwiegend auf dem rechten Flügel. In Südkoreas höchster Liga kam Lee in bislang 49 Spielen auf 20 Torbeteiligungen (14 Treffer, 6 Vorlagen). Auch für die Nationalmannschaft lief er bereits drei Mal auf.