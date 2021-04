Hertha BSC bestätigt: Fredi Bobic kommt von Eintracht Frankfurt

Bobic hatte als Profi von 2003 bis 2005 54 Spiele für die Herthaner absolviert, in denen er acht Treffer erzielt hatte. Seine Familie lebt noch in der Hauptstadt. Der frühere Nationalspieler bekleidete das Amt des Sportvorstandes in Frankfurt seit 2016. In seine Amtszeit bei den Hessen fällt unter anderem der DFB-Pokalsieg 2018. Zudem steht die Eintracht kurz vor dem Einzug in die Champions League. Seine vorzeitige Vertragsauflösung mit der SGE wurde am Mittwochmittag offiziell.