Holt sich der BVB die Tabellenführung zurück? Mit einem Sieg in der Partie Hertha BSC gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr; live im SPORTBUZZER-Ticker) könnte der seit letzter Woche entthronte Spitzenreiter zumindest vorübergehend wieder Erster werden. Voraussetzung dafür ist allerdings eine klare Leistungssteigerung. Gegen den VfB Stuttgart tat sich der BVB am letzten Samstag trotz des 3:1-Erfolges lange sehr schwer. Zudem wird Mittelfeldmotor Axel Witsel (30) nach einem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich verletzt ausfallen.

Für BVB-Coach Lucien Favre (61) ist es die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Hertha BSC war ab 2007 die erste Trainerstation für den Schweizer in der Bundesliga. Mit den Berlinern verpasste Favre 2009 die historische Chance, in der Bundesliga-Ära deutscher Meister zu werden. Genau dieses Szenario droht ihm nun auch mit Borussia Dortmund. „Wir brauchen eine große Leistung und müssen clever spielen.“ Hertha gewann das letzte Heimspiel mit 2:1 gegen Mainz 05, Dortmund verlor sein letztes Gastspiel beim FC Augsburg mit dem gleichen Ergebnis. Wie schwer die Mannschaft von Pal Dardai (42) zu spielen ist, bekam der BVB im Hinspiel zu spüren, als man beim 2:2 wichtige Punkte liegen ließ. Jadon Sancho wurde in der Partie gegen die Hertha zum jüngsten Doppelpack-Torschützen in der Dortmunder BL-Historie.

Bei den Berlinern war der Einsatz von Davie Selke bis zum Anpfiff offen. Pascal Köpke ist nach Reizung im Knie nicht einsatzfähig. Auf Dortmunder Seite kehrt Julian Weigl nach schwerer Grippe in den Kader zurück. Achraf Hakimi droht im Verwarnungsfall eine Gelbsperre im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg nach der Länderspielpause. Ondrej Duda, Marko Grujic und Selke könnte es bei den Berlinern mit einem Spiel Zwangspause in Leipzig erwischen. Lucien Favre weiß, was die Stunde beim BVB geschlagen hat. „Im letzten Spiel haben wir gut gespielt“, sagt der 61-Jährige über die Partie gegen Tottenham Hotspur (0:1), „wir können uns jetzt auf die Meisterschaft konzentrieren, das wollten wir nicht, aber es sind noch zehn Spiele. Stuttgart hat sich gegenüber der Hinrunde verbessert.“

Die Borussia konnte keines der letzten vier Spiele in Berlin gewinnen. „Gegen Dortmund haben wir in den letzten Heimspielen immer gut ausgesehen, und wir wollen dem BVB auch dieses Mal wenig Räume geben“, sagt Dardai, „wir wissen um die Bedeutung der Partie und sind gut vorbereitet.“

