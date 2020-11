Hertha BSC "braucht Erfolgserlebnisse": Bruno Labbadia hadert mit Remis gegen Wolfsburg

Bei Hertha BSC ist der Knoten noch immer nicht geplatzt. Der ambitionierte Hauptstadtklub bleibt auch nach dem 1:1 gegen den VfL Wolfsburg am Sonntagabend auf der Suche nach dem ersten Heimsieg dieser Bundesliga -Saison. Die Mannschaft von Bruno Labbadia, mit (zumindest leisen) Europapokal-Ambitionen in die Spielzeit gestartet, bleibt im Hinterfeld der Liga und ist seit mittlerweile fünf Partien sieglos. Labbadia bleibt dennoch zuversichtlich , dass sich im Olympiastadion bald Besserung einstellt.

Die Berliner sind nicht nur seit fünf Spielen sieglos , sondern in Heimspielen weiter ohne dreifachen Punktgewinn und haben als Tabellen-14. nur zwei Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang. "Die letzten zwei Spiele haben wir gezeigt, dass wir jeden schlagen können, wenn wir gut arbeiten“, sagte Niklas Stark trotzdem: "Wir sind eine neue Mannschaft, wir müssen uns erst selber finden." Tatsächlich war Hertha in einer guten zweiten Hälfte dem Sieg deutlich näher als die Wolfsburger, weshalb Labbadia befand: "Wir hätte das Spiel verdient gewonnen."

"Wir wissen, wie wir das einschätzen können"

Labbadia stellte sich trotz der momentanen Ergebniskrise demonstrativ vor seine Spieler. "Diese Mannschaft braucht Erfolgserlebnisse. (...) Wir stecken in einem Weg." Dass es auf so einem Weg auch "Dellen gibt" kenne Labbadia auch aus seiner bisherigen Karriere. "Wir wissen, wie wir das einschätzen können", sagte der Berliner Trainer, der weiter auf seinen 100. Sieg in der höchsten deutschen Spielklasse warten muss.

Dass die Partie beim FC Augsburg am kommenden Wochenende schon ein richtungweisendes im Hinblick auf die gesamte Saison sei, wollte der 54-Jährige indes nicht gelten lassen. Allerdings muss der zweite Saisonsieg (zuletzt gewann Hertha am ersten Spieltag gegen Bremen) langsam her, wenn man mittelfristig nicht in den Abstiegskampf rutschen will. Nach der anstehenden Länderspielpause heißen die nächsten Gegner nämlich Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen, ehe es im Derby gegen Union Berlin geht.