Bundesliga kompakt: Klinsmann mit turbulentem Hertha-Debüt gegen den BVB - RB Leipzig erobert Tabellenspitze

Jürgen Klinsmann hat ein turbulentes und am Ende ernüchterndes Bundesliga-Comeback erlebt. 3869 Tage nach seinem Aus beim FC Bayern verlor der neue Trainer von Hertha BSC mit seinem Team 1:2 (1:2) gegen Borussia Dortmund und verpasste es vorerst, die erhoffte Aufbruchstimmung bei den Berlinern zu entfachen. Der zuletzt erheblich unter Druck geratenen BVB-Trainer Lucien Favre dürfte nach dem Erfolg hingegen wieder sicherer im Sattel sitzen.

Der nach seiner Disziplinlosigkeit vor dem Champions-League-Spiel beim FC Barcelona wieder in die Startelf beorderte Jadon Sancho brachte Dortmund in Führung (15.), Thorgan Hazard machte kurz darauf den Doppelschlag der Gäste perfekt (17.). Nachdem es zunächst so aussah, als sei der Widerstand des Hauptstadtklubs bereits gebrochen, setzte sich Hertha plötzlich zur Wehr und erzielte Vladimir Darida den Anschluss (34.). Da BVB-Abwehrchef Mats Hummels kurz vor der Pause auch noch die Gelb-Rote-Karte gesehen hatte (45.), kamen die Berliner umso schwungvoller aus der Kabine. Drei Minuten nach Wiederbeginn wäre dann tatsächlich fast der Ausgleich gelungen. Das Tor von Davie Selke wurde nach Ansicht der Videobilder aber zurück gepfiffen: Abseits. Im weiteren Spielverlauf erwehrte sich die Borussia den Angriffen der Berliner dann standhaft.