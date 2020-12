Hertha BSC: Cunha-Reise in die Schweiz war mit dem Verein abgesprochen

Eine Reise in die Schweiz in Corona-Zeiten? Hertha -Star Matheus Cunha war am Dienstag auf Instagram zu sehen, wie er gemeinsam mit seiner Familie in einem Jet saß. Seine Mutter postete ein Foto und markierte darin den Schweizer Ort Zermatt, wie die Bild berichtete. Hatte sich Cunha über das Reiseverbot seinen Vereins hinweggesetzt? Schließlich sollten alle ausländischen Spieler über Weihnachten in Berlin bleiben, "das ist so angedacht. Das ist natürlich nicht schön, aber geht natürlich der ganzen Bevölkerung so", hatte Trainer Bruno Labbadia schon vor der 1:4-Niederlage gegen den SC Freiburg gesagt.

Wie Hertha-Sprecher Marcus Jung auf SPORTBUZZER-Anfrage am Mittwochvormittag erklärte, war der Cunha-Trip in die Schweiz mit dem Verein abgesprochen. "Cunha war in der Schweiz, um sich dort wegen seiner Probleme in der Leiste behandeln zu lassen", sagte Jung. Schon während seiner Gelbsperre hatte Cunha wegen der selben Probleme individuelle Einheiten absolviert. Cunha sei bereits wieder zurück in Berlin, teilte Jung mit. Am Sonntag zwischen 8 und 10 Uhr müssen alle Spieler zum ersten Corona-Test in Berlin sein. Montag soll dann das normale Mannschaftstraining vor dem Spiel gegen den FC Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr) starten, hatte Labbadia angekündigt.