Identifikation hoch drei bei Hertha: Dafür stehen Trainer Dardai, Assistent Neuendorf und Sportchef Friedrich

Das neue, alte Trio ist dem Verein schon seit langer Zeit verbunden. Nach seiner Trainer-Zeit nahm Dardai sich ein Sabbatjahr, lehnte währenddessen zahlreiche Angebote ab und kehrte im Sommer 2020 wieder in die Jugendabteilung zurück, wo er einst seine Trainer-Karriere begann. Auch sein Söhne Palko (21) und Marton (18) spielten bereits in der Bundesliga für Hertha, der ältere der beiden wechselte im Januar in die ungarische erste Liga zu Fehérvár FC. Sein dritter Sohn Bence (15) läuft in der Jugend für Hertha auf.

Der gebürtige Berliner Neuendorf wurde zwar bei Bayer Leverkusen zum Bundesliga-, doch in Berlin zum Kultspieler. Nach zweijähriger Leihe zur Hertha spielte er im Dezember 2000 mit Leverkusen im Olympiastadion und gewann mit der Werkself 4:0. "Die haben 'ne Klat­sche kas­siert und mich trotzdem gefeiert? Das war der Moment, in dem ich wusste, dass die Hertha mein zu Hause ist und ich nie wieder gegen den Verein spielen werde", sagte er dem Magazin 11 Freunde. Machte er nicht, im Rückspiel verweigerte er Berti Vogts seine Einwechslung, anschließend wechselte er zurück zur Hertha, wo er bis 2007 spielte und noch einmal von 2010 bis 2014 in der zweiten Mannschaft. Zuletzt trainierte "Zecke" die U23 der Hertha.