"Hör auf, ehrlich!": Hertha-Stürmer Selke tobt nach Foul-Entscheidung – Schiedsrichter Ittrich rechtfertigt sich

Matchball für den Klassenerhalt vergeben, Entscheidung über den Bundesliga-Verbleib vertagt. Ein weiteres Jahr im deutschen Oberhaus steht bei Hertha BSC nach der 1:2-Pleite gegen Mainz 05 weiter auf wackligen Beinen. Der Frust beim Hauptstadtklub saß entsprechend tief. Ein großer Diskussionspunkt: Davie Selke sorgte in der Nachspielzeit für den vermeintlichen Ausgleich, Schiedsrichter Patrick Ittrich verweigerte dem Treffer jedoch seine Zustimmung und wertete das Einsteigen des Hertha-Stürmers im Luftzweikampf gegen Mainz-Profi Aaron als Foul. "Hör auf, ehrlich", mokierte sich Selke am Sky-Mikrofon über den Ittrich-Pfiff und schob hinterher: "Das ist kein Foul in meinen Augen."

