Fix! Hertha BSC verpflichtet Dodi Lukébakio

Jetzt ist es amtlich: Dodi Lukébakio wechselt vom englischen Erstligisten FC Watford zu Hertha BSC . Das bestätigten die Berliner am Donnerstagnachmittag. Der 21 Jahre alte Belgier habe einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Medienberichten zufolge zahlt Hertha für den Torjäger die vereinsinterne Rekordablösesumme von 20 Millionen Euro an dessen bisherigen Arbeitgeber FC Watford. Nach Dedryck Boyata , Eduard Löwen und Daishawn Redan ist Lukebakio der vierte Neuzugang der Berliner.

"Dodi Lukébakio ist ein dynamischer Offensivspieler, der nicht nur Tore schießen kann, sondern auch das Auge für den Mitspieler hat. In der vergangenen Saison hat er seine Qualitäten in der Bundesliga unter Beweis gestellt. Wir freuen uns, dass wir ihn von Hertha BSC überzeugt haben und glauben fest daran, dass er sich bei uns weiterentwickeln und der Mannschaft mit seinen Fähigkeiten helfen wird", sagte Geschäftsführer Michael Preetz in einer Pressemitteilung des Vereins über den belgischen Offensivspieler, der in der vergangenen Saison an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen war und dort in 31 Partien zehn Tore erzielte und weitere vier Treffer vorbereitete.