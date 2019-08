Fußball-Bundesligist Hertha BSC steht Medienberichten zufolge unmittelbar vor einer Verpflichtung des belgischen Stürmers Dodi Lukebakio. Der 21-Jährige soll am Donnerstag den Medizincheck absolvieren, anschließend einen Fünf-Jahres-Vertrag unterschreiben und ab Freitag am Training des Hauptstadtclubs teilnehmen, wie die Berliner Zeitungen übereinstimmend schreiben. Für Lukebakio fließe die vereinsinterne Rekordablösesumme von 20 Millionen Euro an dessen bisherigen Arbeitgeber FC Watford.