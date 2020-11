Hertha BSC gegen BVB live im TV und Online-Stream sehen

Hertha BSC empfängt am Samstag (20.30 Uhr) Borussia Dortmund zum Topspiel. Beide Teams trafen bisher 66 Mal in der Bundesliga aufeinander. Gegenüber 18 Siegen für den Hauptstadt-Klub, konnten die Dortmunder 30 Spiele für sich entscheiden (18 Unentschieden). Auch beim anstehenden Duell der beiden Traditionsvereine geht die Mannschaft von Trainer Lucien Favre als Tabellendritter (15 Punkte) in der Favoritenrolle ins Spiel. Anzeige

Nach der 3:2-Heimpleite gegen Bayern München am vergangenen Spieltag wollen die Schwarz-Gelben den Abstand zu Spitzenreiter Bayern nicht weiter anwachsen lassen. Doch die Hertha hat im November einen Höhenflug, ist - nach zuvor vier verlorenen Spielen in Serie - diesen Monat noch ungeschlagen, siegte zuletzt eindrucksvoll mit 3:0 beim FC Augsburg. Mit sieben Punkten aus sieben Spielen steht die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia derzeit auf dem 12. Platz, will aber die eigenen Ambitionen untermauern.

Die Dortmunder können derweil doch auf ihren Wunderknipser Erling Haaland zurückgreifen, der nicht in Corona-Quarantäne musste. Hintergrund: Während der Länderspielpause gab es einen positiven Befund in der norwegischen Nationalmannschaft. Neben dem Einsatz des 20-Jährigen könnte es auch zum Bundesliga-Debüt des derzeit hoffnungsvollsten Nachwuchstalents Deutschlands kommen. Youssoufa Moukoko, der am Freitag seinen 16. Geburtstag feierte, wird erstmals im Profikader des BVB stehen. Mit einem Einsatz wäre er der jüngste Bundesliga-Debütant aller Zeiten.

