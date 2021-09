Bericht: Hertha BSC hat sich Absage von Ex-BVB-Coach Terzic als Dardai-Ersatz geholt 

Die Lage hat sich ein bisschen entspannt: Nach dem 3:1-Erfolg von Hertha BSC am Sonntag bei Aufsteiger VfL Bochum haben die Berliner die ersten Punkte der Saison gesammelt. Zuvor hatte es bei der Hertha schon ordentlich rumort, Dardai hatte öffentlich seinen Job zur Verfügung gestellt. "Wahrscheinlich sucht Hertha BSC seit langem einen großen Trainer. Pal ist ein kleiner, netter Trainer. Er hilft aus, solange es sein soll. Wenn ein ganz großer Trainer hier ist, geht Pal sofort zur U16 zurück und macht seine Sache so wie früher. Ich will hier keine Last sein", sagte er nach der 0:5-Niederlage gegen Bayern München.

