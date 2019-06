Bericht: Hertha BSC schnappt sich Eduard Löwen vom 1. FC Nürnberg

Hertha BSC hat sich offenbar einmal mehr mit einem talentierten Nachwuchs-Nationalspieler verstärkt: Wie der kicker berichtet, wechselt U21-Nationalspieler Eduard Löwen vom 1. FC Nürnberg an die Spree. Eine Bestätigung von Vereinsseite fehlt allerdings noch.

7 Millionen Euro Ablöse?

Dem Bericht des Fachmagazins zufolge stachen die Berliner den Bundesliga-Konkurrenten FC Augsburg und einen nicht genannten englischen Erstligisten aus. Löwen war noch bis 2022 an Absteiger Nürnberg gebunden, die Ablöse soll sich auf rund 7 Millionen Euro belaufen, die Verhandlungen stehen laut kicker kurz vor dem Abschluss.

Löwen gilt als talentierter Mittelfeldspieler, der bislang sieben Länderspiele für die U21 absolviert hat. Er steht im Kader für die U21-EM in Italien und San Marino. Für den FCN lief er in 22 Bundesligaspielen auf, außerdem 43 Mal in der 2. Bundesliga.