Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt live im TV und Online-Stream sehen

Hertha-Trainer Bruno Labbadia will erst kurz vor dem Anpfiff entscheiden, ob Neuzugang Jhon Cordoba oder Krzysztof Piatek gegen Eintracht Frankfurt in der Startelf stehen. „Es gibt ein paar Dinge, die sprechen dafür und ein paar, die sprechen dagegen“, sagte der Chefcoach des Berliner Fußball-Bundesligisten zu der Chance, dass der Ex-Kölner Cordoba im Angriff beginnt. Zum Liga-Start bei Werder Bremen (4:1) hatte der wuchtige Stürmer gleich als Einwechselspieler getroffen. „Beide Stürmer haben ihre Stärken“, sagte Labbadia vor der Partie am Freitag (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker): „Das ist eine Gefühlssache.“ Nur Nuancen würden den Ausschlag geben, ergänzte der 54-Jährige.