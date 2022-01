Von Hertha-Highlight bis Geisterspiel: Die Zuschauer-Zahlen in den Bundesliga-Stadien am Wochenende

Die steigenden Corona-Zahlen sorgen weiter für weitestgehend leere Ränge in den Stadien der Bundesliga-Klubs. Aber: Auch am 20. Spieltag gibt es zumindest ein wenig Unterstützung von den Rängen. Drei Teams dürfen am Wochenende sogar vierstellige Zuschauerzahlen vermerken. Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick.