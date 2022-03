Nach nächster Hertha-Schlappe: Fans wüten, Spieler ratlos, Bobic schweigt 

Hertha BSC bleibt nach der heftigen 1:4-Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt in diesem Jahr weiter sieglos und steht in der Bundesliga-Tabelle mit mittlerweile zwei Punkten Rückstand auf dem Relegationsplatz. Während und nach der Partie musste sich das Team von Trainer Tayfun Korkut heftige Unmutsbekundungen der eigenen Fans anhören. Als das Team nach der Partie in die Ostkurve ging, flogen Dutzende Becher in Richtung der Spieler. Erst nach minutenlangen Gesprächen verließ das Team mit hängenden Köpfen den Innenraum des Olympiastadions. Anzeige

"Das war kein schwerer Gang in der Kurve, da müssen wir uns halt stellen, wenn wir 1:4 verlieren", sagte Herthas einziger Torschütze, Davie Selke, anschließend am Sky-Mikro, "sie haben gesagt, dass wir kämpfen sollen." Von der eigenen Leistung zeigte sich auch der Stürmer enttäuscht: "Jedes Spiel ist für uns wichtig und wir schenken das hier heute so weg. Wir brauchen nicht über den Abstieg reden, es geht darum, dass wir Spiele gewinnen."

Teamkollege Marc-Oliver Kempf fand ebenfalls deutliche Worte für das Auftreten der Hertha im Heimspiel gegen die Eintracht: "Ich weiß nicht, ob manche nicht verstanden haben, dass wir im Abstiegskampf stecken..In der Anfangsphase waren wir nur Statisten. Dabei müssen wir brennen und nicht zuschauen", so der Innenverteidiger, der seit seinem Wechsel nach Berlin im Winter noch ohne Sieg ist: "Mich kotzt das übertrieben an, dass ich noch kein Spiel gewonnen habe", so Kempf, der die Taktik des Trainers nicht als Grund für die Niederlage sah: "Ich glaube, jede Taktik der Welt ist scheißegal, wenn die Einstellung nicht an den Tag gelegt wird."

Korkut selbst hatte vor dem Spiel eine Leistungssteigerung von seinen Spielern gefordert, die Realität sah aber anders aus: "Im Vergleich zu den letzten Spielen war unsere Leistung diesmal einfach nicht gut genug. Als Hauptverantwortlicher für das Spiel kann ich natürlich nicht zufrieden sein", sagte der 47-Jährige, der einen Blick in seine Gefühlswelt zuließ: "Enttäuscht bin ich, sauer bin ich. Ich muss das Spiel erstmals sacken lassen. Schließlich hatten wir uns vorgenommen, vor den Fans den funken überspringen zu lassen."