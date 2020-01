Hertha BSC gegen FC Bayern live im TV und Online-Stream sehen

Besondere Anspannung empfindet Hansi Flick vor dem Start in eine ganz spezielle Rückrunde und vor dem Trainerduell mit Jürgen Klinsmann nicht. "Ich genieße es, wie es aktuell ist. Mir macht es sehr viel Spaß, mit der Mannschaft, den Spielern und meinem Trainerteam zu arbeiten", sagte der Coach des deutschen Fußball-Rekordmeisters vor der Partie des FC Bayern München am Sonntag (15.30 Uhr) bei Hertha BSC. "Ich spüre nicht mehr Druck als vorher."

Anfangs war Flick eine Kurzzeitlösung für zwei Spiele, dann eine bis Weihnachten - und jetzt eine mindestens bis zum Sommer. Aber Flick will mehr: Er möchte den Chefposten dauerhaft besetzen. Eine Rückkehr in die zweite Reihe kann er sich bei Bayern nicht mehr vorstellen. "Mir macht der Job Spaß. Was danach kommt, ist letztendlich Sache des FC Bayern München", sagte Flick. "Ich bin dankbar, dass ich wieder in diesem Beruf zurück bin." Und mit 54 Jahren hat Flick seine Bestimmung im Fußball gefunden: Cheftrainer des FC Bayern. Zwar ist Flick ein anderer Typ als Joachim Löw. Aber der einstige Assistent hat sich von seinem langjährigen Chef vieles abgeschaut und gelernt: Auch das Zupacken, wenn sich plötzlich die Chance des (Trainer-)Lebens eröffnet.