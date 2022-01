Hertha BSC gegen den FC Bayern München live im TV und Online-Stream sehen

Hertha BSC hat im DFB-Pokal eine schmerzhafte Niederlage kassiert. Im Berlin-Derby verlor die Hertha mit 2:3 und schied im Pokal-Achtelfinale aus. Nun will die Hertha eine Reaktion zeigen. Das Team von Cheftrainer Tayfun Korkut gewann nur eines seiner letzten fünf Pflichtspiele. Diesen Sieg sammelten die Berliner allerdings beim 3:2 gegen Borussia Dortmund. Ein Indiz dafür, dass die Hertha durchaus in der Lage ist, Favoriten zu ärgern. Ein weitaus schlechteres Omen: Den letzten Dreier gegen die Bayern holte die Hertha im Olympiastadion am 28. September 2018. Zudem verlor die "Alte Dame" die letzten vier direkten Aufeinandertreffen.

Anzeige