Hertha BSC gegen den FC Bayern München live im TV und Online-Stream sehen

Der FC Bayern ist zu Gast in der Hauptstadt. Hertha BSC empfängt den Bundesliga-Spitzenreiter am Freitag (20 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) zum Auftakt des 20. Spieltags. Die Zielvorgabe der Münchener ist vor dem Duell mit den Berlinern klar: Die Tabellenführung festigen. Aktuell grüßt die Mannschaft von Hansi Flick nach vier Erfolgen in Serie mit sieben Zählern Vorsprung von der Spitze, ließ aber in den Vorwochen die altbekannte Souveränität vermissen. Trainer Flick peilt deshalb einen Erfolg mit Ausrufezeichen an. "Wir wollen den fünften Sieg in Folge holen und ein Zeichen an die Liga senden, dass wir wieder voll in der Spur sind“, kündigte der Bayern-Coach für die Partie im Olympiastadion an.

