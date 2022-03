Das ist der neue Magath-Co-Trainer Mark Fotheringham bei Hertha BSC

Für seine Rettungsmission bei Hertha BSC bringt Felix Magath auch einen neuen Co-Trainer mit. Als Assistent wechselt Mark Fotheringham zu den Berlinern, zuletzt war der Schotte Co-Trainer unter Thomas Oral beim FC Ingolstadt. "Ich habe vor allem bei der Auswahl darauf Wert gelegt, dass ich im Gegensatz zu mir einen Mann an meiner Seite habe, der ein bisschen jünger ist, der, denke ich mal, näher an den Spielern von der Befindlichkeit dran ist, als ich", begründet Magath seine Wahl.

Fotheringham hat auch als Spieler eine Vergangenheit in Deutschland. In der Saison 2005/06 spielte er eine Saison in der 2. Bundesliga unter Volker Finke für den SC Freiburg, nachdem er von Dundee FC zum SC Freiburg gewechselt war. Allerdings war seine sportliche Bilanz eher bescheiden und nach einem Jahr folgte schon wieder der Abschied aus dem Breisgau. Auch bei Celtic Glasgow, dem FC Aarau und Norwich City stand Fotheringham als Spieler unter Vertrag.

2016 ging er als Co-Trainer von Thomas Oral zum Karlsruher SC, später war er auch auf dessen zwei Stationen in Ingolstadt an seiner Seite. "Er spricht also perfekt Deutsch, da gibt es also keine Verständigungsschwierigkeiten, nur mit Englisch", scherzte Magath bei der Antritts-Pressekonferenz am Montagnachmittag. Wie Glasgow World vor einigen Tagen berichtete, war Fotheringham offenbar auch als Assistent des ehemaligen Celtic-Glasgow-Trainers Neil Lennon im Gespräch, der künftig Omonia Nikosia in Zypern trainiert. Doch jetzt heißt das nächste Kapitel Hertha BSC.