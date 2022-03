Auch Magath-Vertreter Fotheringham fehlt beim Hertha-Training

Seit vergangenem Donnerstag fehlt Hertha BSC sein frisch verpflichteter Feuerwehrmann Felix Magath auf dem Platz und in der Kabine. Corona hat den 68-Jährigen erwischt. Den 3:0-Erfolg des Hauptstadtclubs erlebte er daher vor dem Fernseher seines Hotelzimmers. Von dort ließ er sich vor dem Spiel und in der Halbzeitpause in die Kabine schalten, telefonierte zudem mit wichtigen Spielern und auf Standleitung mit seinem Trainerteam.

